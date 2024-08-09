Субсидії для жителів багатоповерхівок: у ПФУ повідомили про нові правила

Згідно з новими правилами, керівні компанії та ОСББ зобов'язані передати Пенсійному фонду інформацію про адреси, що обслуговуються, і розміри внесків.

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Український уряд затвердив зміни до процедури надання інформації для призначення житлових субсидій та пільг. Ці зміни покликані спростити процес обміну даними між управителями багатоквартирних будинків, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та Пенсійним фондом України. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Так, згідно з новими правилами, управителі та ОСББ мають разово надати Пенсійному фонду дані про адреси обслуговування та розмір внесків.

"Для призначення пільг, а також житлових субсидій у межах експериментального проєкту управителі багатоквартирних будинків та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) разово подають до Пенсійного фонду України дані про адреси обслуговування та розмір внесків", — ідеться в повідомленні пресслужби ПФУ.

Для призначення житлових субсидій за загальними правилами, інформація про розмір внесків та платежів до об'єднання для оплати витрат на управління багатоквартирним будинком, а також про суму заборгованості за цими платежами, прострочену більш як на три місяці, надається управителями та ОСББ за запитом органів Пенсійного фонду України під час кожного призначення субсидії, незалежно від того, чи була заява подана особою, чи ні.

Крім того, передбачено подання управителями та ОСББ інформації про зміни ціни на послуги, розмірів внесків і форми управління багатоквартирним будинком.

У призначенні житлових субсидій та пільг не може бути відмовлено в разі надання управителями багатоквартирних будинків та ОСББ інформації в паперовому вигляді та відсутності їхньої реєстрації в електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Фонду.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.