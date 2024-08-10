Несмотря на замедление инфляции, в Украине дорожают продукты: данные статистики (инфографика)

Больше всего, как информируют в службе статистики, подорожал сахар. Зато овощи упали в цене почти на 20 процентов.

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В июле индекс потребительских цен в Украине не изменился, а инфляция в годовом измерении составила 5,4%. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

По данным ведомства, базовая инфляция в июле, по сравнению с июнем, составила 0,7%. С начала года она составила 4,1%.

В июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке снизились на 0,6%. Больше всего "упали в цене" овощи (19,6%) и яйца (11,4%). Подешевело также сало и мясо птицы.

В то же время сахар подорожал на 12,1%. На 3,9-0,6% выросли цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, хлеб, безалкогольные напитки, рис, фрукты, кисломолочную продукцию, молоко, макаронные изделия и масло.

Цены на табачные изделия выросли на 1,3% алкоголь, а алкоголь вырос на 0,7%.

Одежда и обувь в целом подешевели на 3,7%. В частности одежда — на 4,1%, а обувь — на 3,4%.

Цены на транспорт в Украине выросли на 0,7%. В основном, как отмечают в статистическом ведомстве, такое произошло из-за подорожания проезда в пассажирском транспорте на 0,8%, а также топлива и масел на 0,6%.

Что прогнозируют в НБУ

Как утверждают в Национальном банке, в 2024 году инфляция умеренно ускорится — до 8,5%, однако уже в следующем году снизится до 6,6%

Ускорение инфляции в течение следующих трех кварталов будет отражать исчерпание прошлогодних урожаев, расходы бизнеса из-за дефицита электроэнергии и нехватки работников, пересмотр акцизных налогов и неблагоприятное влияние летней засухи. В то же время инфляция останется умеренной — 8,5% на конец 2024 года.

Напомним, что президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко прогнозирует подорожание хлебобулочных изделий уже в августе на 10-20%.

Также Фокус писал, какими будут цены в конце лета.