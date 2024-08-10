Попри сповільнення інфляції, в Україні дорожчають продукти: дані статистики (інфографіка)

Найбільше, як інформують в службі статистики, подорожчав цукор. Натомість овочі впали у ціні майже на 20 відсотків.

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У липні індекс споживчих цін в Україні не змінився, а інфляція у річному вимірі становила 5,4%. Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

За даними відомства, базова інфляція в липні, порівняно з червнем, становила 0,7%. Від початку року вона склала 4,1%.

У липні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої на споживчому ринку знизилися на 0,6%. Найбільше "впали у ціні" овочі (19,6%) та яйця (11,4%). Подешевшало також сало й мʼясо птиці.

Водночас цукор здорожчав на 12,1%. На 3,9–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби та масло.

Ціни на тютюнові вироби зросли на 1,3% алкоголь, а алкоголь виріс на 0,7%.

Одяг і взуття загалом здешевшали на 3,7%. Зокрема одяг – на 4,1%, а взуття – на 3,4%.

Ціни на транспорт в Україні зросли на 0,7%. В основному, як зазначають у статистичному відомстві, таке відбулося через здорожчання проїзду в пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.

Що прогнозують в НБУ

Як стверджують у Національному банку, у 2024 році інфляція помірно пришвидшиться – до 8,5%, однак вже наступного року знизиться до 6,6%

Прискорення інфляції протягом наступних трьох кварталів відображатиме вичерпання минулорічних урожаїв, витрати бізнесу через дефіцит електроенергії та брак працівників, перегляд акцизних податків та несприятливий вплив літньої посухи. Водночас інфляція залишиться помірною – 8,5% на кінець 2024 року.

Нагадаємо, що президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії "Київхліб" Юрій Дученко прогнозує здорожчання хлібобулочних виробів уже в серпні на 10–20%.

Також Фокус писав, якими будуть ціни наприкінці літа.