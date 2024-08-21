В Украине появятся профессиональные накопления: как это повлияет на размер пенсий

Профессиональные накопления будут сбалансированы уменьшением налоговой нагрузки на работодателя. Так, украинец сможет сохранить еще минимум 20% своего заработка, рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович.

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В украинской пенсионной системе введут профессиональные накопления. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, это произойдет в 2026 году. Об этом она сообщила в интервью "Укринформу".

Сейчас пенсионная система предусматривает несколько составляющих, а именно — солидарную, обязательную накопительную, добровольную накопительную.

"Мы с 2026 года планируем ввести профессиональные накопления. Под это уже разработан соответствующий законопроект. Такое накопление будет сбалансировано уменьшением налоговой нагрузки на работодателя", — сказала Оксана Жолнович.

По ее словам, человек сможет накопить еще не менее 20% своего заработка, все вместе составит 60%. Зато если посчитать добровольные накопления для тех, у кого будет профессиональная система, то в результате будет не менее 60% покрытия пенсией дохода, который гражданин получал, работая.

"Это хорошее замещение на уровне стандартов ЕС и всех развитых стран", — подчеркнула она.

Жолнович рассказала, что соответствующие законопроекты планируют внести в Раду в сентябре, их придется проработать с депутатами. Поэтому в лучшем случае документы смогут принять в начале 2025 года. Однако потом понадобится время на ИТ-решения. В частности, важно избежать привлечения большого количества ручной работы.

"Это все должно быть прозрачно, понятно и оцифровано. Надеюсь, что с 2026 года системы начнут работать", — добавила Жолнович.

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине не планируют повышать пенсионный возраст. Однако по ее словам, правительство будет принимать меры, чтобы стимулировать граждан дольше работать.

Ранее сообщалось, что украинцы могут рассчитать будущий размер своих пенсионных выплат онлайн. Для этого нужно воспользоваться "пенсионным калькулятором".