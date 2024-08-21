В Україні зʼявляться професійні накопичення: як це вплине на розмір пенсій

Професійні накопичення будуть збалансовані зменшенням податкового навантаження на роботодавця. Так, українець зможе зберегти ще щонайменше 20% свого заробітку, розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

Related video

В українській пенсійній системі запровадять професійні накопичення. За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, це станеться у 2026 році. Про це вона повідомила в інтервʼю "Укрінформу".

Наразі пенсійна система передбачає декілька складників, а саме — солідарну, обов'язкову накопичувальну, добровільну накопичувальну.

"Ми з 2026 року плануємо запровадити професійні накопичення. Під це вже розроблений відповідний законопроєкт. Таке накопичення буде збалансоване зменшенням податкового навантаження на роботодавця", — сказала Оксана Жолнович.

За її словами, особа зможе накопичити ще щонайменше 20% свого заробітку, все разом становитиме 60%. Натомість якщо порахувати добровільні накопичення для тих, у кого буде професійна система, то в результаті буде не менше як 60% покриття пенсією доходу, який громадянин отримував, працюючи.

"Це добре заміщення на рівні стандартів ЄС і всіх розвинених країн", — наголосила вона.

Жолнович розповіла, що відповідні законопроєкти планують внести в Раду у вересні, їх доведеться пропрацювати з депутатами. Тому в найкращому разі документи зможуть ухвалити на початку 2025 року. Проте потім знадобиться час на ІТ-рішення. Зокрема, важливо уникнути залучення великої кількості ручної роботи.

"Це все має бути прозоро, зрозуміло й оцифровано. Сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати", — додала Жолнович.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні не планують підвищувати пенсійний вік. Проте за її словами, уряд вживатиме заходів, аби стимулювати громадян довше працювати.

Раніше повідомлялося, що українці можуть розрахувати майбутній розмір своїх пенсійних виплат онлайн. Для цього потрібно скористатися "пенсійним калькулятором".