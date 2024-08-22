Будут ли выключать в Украине свет на День государственного флага: ответ "Укрэнерго"

В то же время украинские энергетики сообщили, что некоторые населенные пункты во Львовской и Закарпатской областях остались без электроэнергии из-за непогоды.

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В День государственного флага веерных отключений электроэнергии на территории Украины не прогнозируется. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго"

"Завтра, 23 августа, применение отключений не прогнозируется", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" уточнили, если ситуация изменится, то о мерах ограничения потребления света будут сообщать дополнительно.

В компании также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно.

Кроме того, в пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что 22 августа из-за погодных условий были обесточены 63 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях

"Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 527 населенных пунктов", — подчеркнули в компании.

Напомним, 20 августа председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине на следующей неделе могут отменить отключение света, если не возникнет никаких форс-мажоров.

18 августа европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что Украина потеряла половину энергомощностей.