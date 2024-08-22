Чи вимикатимуть в Україні світло на День державного прапора: відповідь "Укренерго"

Водночас українські енергетики повідомили, що деякі населені пункти у Львівській та Закарпатській областях залишились без електроенергії через негоду.

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У День державного прапора віялових відключень електроенергії на території України не прогнозується. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго"

"Завтра, 23 серпня, застосування відключень не прогнозується", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, якщо ситуація зміниться, то про заходи обмеження споживання світла будуть повідомляти додатково.

В компанії також закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

Крім того, у пресслужбі "Укренерго" повідомили, що 22 серпня через погодні умови було знеструмлено 63 населені пункти у Львівській і Закарпатській областях

"Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 527 населених пунктів", — наголосили в компанії.

Нагадаємо, 20 серпня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні наступного тижня можуть скасувати відключення світла, якщо не виникне жодних форс-мажорів.

18 серпня європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що Україна втратила половину енергопотужностей.