США угрожают санкциями странам, в которых работают даже мелкие российские банки, — FT

Вашингтон готов преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в своих юрисдикциях, пишет издание. Большинство крупных банков уже сдались под западным давлением.

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США предупреждают страны, торгующие с Россией, о риске вторичных санкций, если они разрешат российским банкам открывать местные отделения для финансирования поставок товаров для военной машины Владимира Путина. Об этом пишет издание Financial Times.

Этот шаг направлен на закрытие обходных путей, которые Россия использовала для обхода санкций, в частности, путем поиска скрытых способов оплаты товаров двойного назначения, необходимых для производства оружия.

Заместитель министра финансов США Волли Адейемо рассказал изданию, что теперь Вашингтон готов преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в своих юрисдикциях, чтобы обойти западные санкции, — даже если сам банк не находится под санкциями.

"Мы будем преследовать филиал, который они создают, а также другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними работают", — сказал Адейемо, добавив, что страны должны остановить создание любых российских филиалов или дочерних компаний.

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Эти меры, как отмечается, являются последними в серии изменений правил, призванных помешать импорту военных товаров и товаров двойного назначения, заставив банки по всему миру опасаться участия в финансировании такой торговли.

Исполнительный указ, выпущенный Белым домом в декабре 2023 года, предупредил иностранные финансовые учреждения о том, что они подвергаются риску вторичных санкций, если будут проводить или содействовать транзакциям, связанным с российским военно-промышленным комплексом. В июне список субъектов был расширен, чтобы охватить любые российские субъекты, попавшие под санкции.

Волли Адеймо Фото: Just News

После этого, как показывают официальные торговые данные, экспорт из Китая и Турции в Россию наиболее важных военных товаров резко упал.

Экспорт из Китая так называемых "высокоприоритетных" товаров сократился с 421 млн долларов в декабре до 212 млн долларов в феврале.

Адейемо заявил, что Россия продолжает испытывать трудности с поиском каналов оплаты за товары после недавних санкций США против таких компаний, как VTB Bank Shanghai, единственного представительства российского банка в Китае, которое США внесли в черный список в июне.

Генеральный директор ВТБ Андрей Костин признал, что Россия изо всех сил пытается найти новые лазейки до того, как США успеют их закрыть.

"Мы заметили, что какие бы шаги мы ни предпринимали, реакция Запада очень быстрая. Как только мы что-то делаем где-либо, приезжает делегация из 10 человек и начинает бить по голове местные власти, чтобы остановить нас", — заявлял Костин в июле. В то же время, по его словам, хотя ситуация и ухудшается с каждым днем, но банк ее решает, и "грузы идут".

Андрей Костин Фото: КоммерсантЪ

Адейемо сказал, что большинство крупных банков, которые ведут гораздо больше бизнеса с США, ЕС, Великобританией и остальной частью коалиции, чем с Россией, сдались под западным давлением, чтобы не терять доступ к доллару, евро, фунту или иене.

Теперь США переключают свое внимание на более мелкие банки в новых странах после того, как предыдущий раунд давления побудил крупных кредиторов в Китае, Турции и ОАЭ, отказаться от российских контрагентов.

В пятницу, 23 августа, Минфин США добавил в санкционные списки 400 лиц и организаций, "чья продукция и услуги позволяют России поддерживать военные усилия и обходить санкции". В число новых участников вошли компании, подозреваемые в закупке боеприпасов, отмывании золота, получении станков и помощи олигархам в обхождении санкций.

Напомним, ранее мы писали, откуда у россиян берутся миллиарды долларов и евро несмотря на санкции.