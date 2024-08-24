США погрожують санкціями країнам, у яких працюють навіть дрібні російські банки, — FT

Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати філії у своїх юрисдикціях, пише видання. Більшість великих банків уже здалися під західним тиском.

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США попереджають країни, які торгують із Росією, про ризик вторинних санкцій, якщо вони дозволять російським банкам відкривати місцеві відділення для фінансування поставок товарів для військової машини Володимира Путіна. Про це пише видання Financial Times.

Цей крок спрямований на закриття обхідних шляхів, які Росія використовувала для обходу санкцій, зокрема, шляхом пошуку прихованих способів оплати товарів подвійного призначення, необхідних для виробництва зброї.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо розповів виданню, що тепер Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати філії у своїх юрисдикціях, щоб обійти західні санкції, — навіть якщо сам банк не перебуває під санкціями.

"Ми будемо переслідувати філію, яку вони створюють, а також інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які з ними працюють", — сказав Адейемо, додавши, що країни повинні зупинити створення будь-яких російських філій або дочірніх компаній.

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Ці заходи, як зазначається, є останніми в серії змін правил, покликаних перешкодити імпорту військових товарів і товарів подвійного призначення, змусивши банки по всьому світу побоюватися участі у фінансуванні такої торгівлі.

Виконавчий указ, випущений Білим домом у грудні 2023 року, попередив іноземні фінансові установи про те, що вони наражаються на ризик вторинних санкцій, якщо проводитимуть або сприятимуть транзакціям, пов'язаним із російським військово-промисловим комплексом. У червні список суб'єктів було розширено, щоб охопити будь-які російські суб'єкти, які потрапили під санкції.

Воллі Адеймо Фото: Just News

Після цього, як показують офіційні торгові дані, експорт з Китаю і Туреччини в Росію найважливіших військових товарів різко впав.

Експорт із Китаю так званих "високопріоритетних" товарів скоротився з 421 млн доларів у грудні до 212 млн доларів у лютому.

Адейемо заявив, що Росія продовжує зазнавати труднощів із пошуком каналів оплати за товари після нещодавніх санкцій США проти таких компаній, як VTB Bank Shanghai, єдиного представництва російського банку в Китаї, яке США внесли до чорного списку в червні.

Генеральний директор ВТБ Андрій Костін визнав, що Росія щосили намагається знайти нові лазівки до того, як США встигнуть їх закрити.

"Ми помітили, що хоч би які кроки ми робили, реакція Заходу дуже швидка. Щойно ми щось робимо де-небудь, приїжджає делегація з 10 осіб і починає бити по голові місцеву владу, щоб зупинити нас", — заявляв Костін у липні. Водночас, за його словами, хоча ситуація і погіршується з кожним днем, але банк її вирішує, і "вантажі йдуть".

Андрій Костін Фото: КоммерсантЪ

Адейемо сказав, що більшість великих банків, які ведуть набагато більше бізнесу зі США, ЄС, Великою Британією та рештою частини коаліції, ніж із Росією, здалися під західним тиском, щоб не втрачати доступ до долара, євро, фунта або ієни.

Тепер США перемикають свою увагу на дрібніші банки в нових країнах після того, як попередній раунд тиску спонукав великих кредиторів у Китаї, Туреччині та ОАЕ відмовитися від російських контрагентів.

У п'ятницю, 23 серпня, Мінфін США додав у санкційні списки 400 осіб і організацій, "чия продукція і послуги дозволяють Росії підтримувати військові зусилля і обходити санкції". До числа нових учасників увійшли компанії, підозрювані в закупівлі боєприпасів, відмиванні золота, отриманні верстатів і допомозі олігархам в обходженні санкцій.

Нагадаємо, раніше ми писали, звідки в росіян беруться мільярди доларів і євро попри санкції.