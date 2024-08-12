Мільярди попри санкції: звідки в росіян беруться долари та євро

За інформацією агентства Reuters, готівку доставили в Росію з таких країн, як ОАЕ та Туреччина. Згідно з митними даними, в країну було ввезено близько 2,3 мільярда доларів і євро

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Після того як у березні 2022 року США й ЄС впровадили заборону на експорт своїх банкнот до Росії у відповідь на її вторгнення в Україну, в країну було ввезено близько 2,3 мільярда доларів і євро. Про це пише Reuters із посиланням на митні дані, надані комерційним постачальником, який зареєстрував і зібрав інформацію.

Встановлено, що готівку доставили в Росію з таких країн, як ОАЕ та Туреччина, які не підтримують санкції проти Росії. Водночас країна походження більш ніж половини ввезених коштів не була вказана.

На думку видання, ці раніше не опубліковані дані показують, що Росії вдалося обійти санкції, спрямовані на блокування імпорту готівки. Це підтверджує, що долари та євро продовжують відігравати важливу роль у торгівлі та поїздках за кордон, попри зусилля Москви щодо зниження залежності від цих валют.

У грудні 2023 року уряд США пригрозив накладенням штрафів на фінансові установи, які допомагають Росії обходити санкції, і запровадив санкції проти компаній із третіх країн на 2023 і 2024 роки.

Хоча китайський юань уже обігнав долар США та став найбільш вторгованою іноземною валютою в Москві, залишаються значні труднощі з проведенням платежів.

Дмитро Польовий, голова інвестиційного відділу Astra Asset Management в Росії, зазначив, що багато росіян все ще вважають за краще мати готівку в іноземній валюті для поїздок за кордон, невеликого імпорту та заощаджень. За його словами, для приватних осіб долар залишається надійною валютою.

З 2022 року Росія почала називати долар і євро "токсичними", оскільки санкції значно обмежили доступ країни до світової фінансової системи, ускладнивши проведення платежів і ведення торгівлі. У Європі заморожено близько 300 мільярдів доларів валютних резервів Банку Росії.

Митні дані охоплюють період з березня 2022 року по грудень 2023 року, і Reuters не вдалося отримати більш свіжу інформацію.

Документи засвідчили значне зростання імпорту готівки безпосередньо перед вторгненням. З листопада 2021 року по лютий 2022 року в Росію надійшло 18,9 мільярда доларів і євро.

Деніел Пікард, голова групи з міжнародної торгівлі та національної безпеки в американській юридичній фірмі Buchanan Ingersoll & Rooney, зазначив, що різке зростання постачання перед вторгненням вказує на спроби деяких росіян захистити себе від можливих санкцій.

Обмежені потоки

Після вторгнення в Україну Центральний банк Росії оперативно впровадив обмеження на видачу готівкової іноземної валюти фізичним особам, щоб підтримати рубль. З лютого 2022-го по кінець 2023 року з Росії було вивезено лише 98 мільйонів доларів у вигляді доларових і євро банкнот.

Водночас приплив іноземної валюти був значно вищим. Найбільшим декларантом готівки стала компанія Aero-Trade, яка займається безмитною торгівлею в аеропортах і на борту літаків. За цей період вона задекларувала близько 1,5 мільярда доларів у купюрах.

Aero-Trade зареєструвала 73 постачання по 20 мільйонів доларів або євро кожна, всі з яких були оформлені в московському аеропорту Домодєдово. У митних деклараціях постачання були описані як обмін або виторг від продажів на борту літаків. Найчастіше Aero-Trade фігурувала тільки як декларант, організація, що відповідає за митне оформлення.

Згідно з даними, одна з партій на 20 мільйонів євро, задекларована Aero-Trade у лютому минулого року, була імпортована компанією Yves Rocher Vostok, дочірньою структурою французької косметичної групи Yves Rocher, яка дотепер керує десятками магазинів у Росії. У даних не вказані країна походження або постачальник.

Золото, зброя, банківська справа

За даними митних записів і джерела, знайомого з транзакціями, більш ніж чверть із 2,27 мільярда доларів у банкнотах було ввезено банками, причому більша частина коштів використовувалася для оплати дорогоцінних металів.

Фото: Reuters

Деякі російські банки отримали готівку на суму 580 мільйонів доларів з-за кордону в період з березня 2022 року по грудень 2023 року, експортувавши при цьому приблизно еквівалентні обсяги дорогоцінних металів. У деяких випадках постачання золота або срібла спрямовувалися компаніям, які надавали готівку.

Наприклад, російський банк Vitabank імпортував готівку на суму 64,8 мільйона доларів США від турецької золототорговельної компанії Demas Kuyumculuk у 2022 і 2023 роках. За той самий період Vitabank експортував до Туреччини золото і срібло на суму 59,5 мільйона доларів.

Джерело, знайоме з діяльністю Demas, підтвердило, що компанія брала участь у низці угод з обміну готівки на золото за участю Vitabank і двох інших російських кредиторів із березня 2022 року до вересня 2023 року.

Це джерело також повідомило, що доставляння банкнот з ОАЕ в Росію була єдиним можливим способом завершення довгострокових контрактів, укладених з російськими постачальниками золота до введення західних санкцій. Санкції фактично ізолювали Росію від західної фінансової системи, роблячи традиційні банківські перекази неможливими.

Документи також показують, що серед великих імпортерів готівки були підприємства, пов'язані з державним військово-промисловим конгломератом "Ростех".

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