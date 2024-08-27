Как долго будут длиться графики отключений света: ответ Минэнерго (видео)

В Минэнерго надеются отказаться или ослабить графики отключений света. Сейчас происходит оценка повреждений на тех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

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В Украине ввели плановые графики отключений света для стабилизации энергосистемы после массированной атаки России 26 августа. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Она отметила, что вчерашний российский удар был одной из самых массированных атак именно на энергетику. Из 127 ракет и 109 дронов, выпущенных Россией, значительная часть нанесла серьезные разрушения и повреждения энергетической инфраструктуре.

По словам Гринчук, энергетики работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Вчера операторы системы передачи, чтобы уберечь целостность системы, ввели графики экстренных и аварийных отключений.

"Сегодня графики плановых отключений будут действовать, пока нам не удастся стабилизировать работу энергосистемы. Сейчас только происходит оценка повреждений на всех объектах и там, где это возможно энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам для того, чтобы как можно скорее вернуть нормальную работу энергосистемы. Надеемся отказаться или ослабить графики отключений", — сказала Гринчук.

В то же время заместитель министра энергетики отметила: сейчас все должны понимать, что энергетики снова оказалась под атаками врага. Ситуация сложная, но контролируемая.

Напомним, 26 августа ВС РФ нанесли удары по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что удалось сбить 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников.

Советник премьер-министра Юрий Бойко заявил, что после массированного удара России 26 августа придется корректировать планы по подготовке к зиме.