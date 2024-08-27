Як довго триватимуть графіки відключень світла: відповідь Міненерго (відео)

У Міненерго сподіваються відмовитися або послабити графіки відключень світла. Наразі відбувається оцінка пошкоджень на тих об'єктах, де це дозволяє безпекова ситуація.

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В Україні запровадили планові графіки відключень світла для стабілізації енергосистеми після масованої атаки Росії 26 серпня. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що вчорашній російський удар був однією з наймасованіших атак саме на енергетику. Зі 127 ракет і 109 дронів, випущених Росією, значна частина завдала серйозних руйнувань і пошкоджень енергетичній інфраструктурі.

За словами Гринчук, енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Вчора оператори системи передачі, щоб уберегти цілісність системи, запровадили графіки екстрених і аварійних відключень.

"Сьогодні графіки планових відключень будуть діяти, поки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах і там, де це можливо енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми. Сподіваємось відмовитись або послабити графіки відключень", — сказала Гринчук.

Водночас заступниця міністра енергетики зауважила: зараз усі повинні розуміти, що енергетики знову опинилася під атаками ворога. Ситуація складна, але контрольована.

Нагадаємо, 26 серпня ЗС РФ завдали ударів по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного і морського базування. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що вдалося збити 102 зі 127 ракет і 99 зі 109 безпілотників.

Радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що після масованого удару Росії 26 серпня доведеться коригувати плани з підготовки до зими.