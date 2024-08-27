Как правильно передать показатели за свет: простой алгоритм

Если подать показатели света не вовремя, их не зачислят.

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Сообщение показаний счетчика электроэнергии играет ключевую роль в формировании точных сумм в счетах. Следует помнить, что этот процесс требует внимательности и аккуратности. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Передавать показания счетчика электроэнергии нужно за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1–3 числа следующего месяца.

Если показатели электроэнергии не будут поданы вовремя, они не будут учтены, и сумма будет рассчитана на основе среднего значения потребления за последний период.

Передать показатели можно несколькими способами:

в личном кабинете на сайте через ДТЭК, позвонив в колл-центр ОСР, написав в ОСР через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Massenger);

через компанию Yasno. Необходимо лишь указать свой лицевой счет и ввести показатели;

с помощью Приват24.

Напомним, пенсионеры, которые имеют проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.