Як правильно передати показники за світло: простий алгоритм

Якщо подати показники світла вчасно, їх зарахують.

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Повідомлення показань лічильника електроенергії грає ключову роль у формуванні точних сум на рахунках. Слід пам'ятати, що цей процес потребує уважності та акуратності. Про це йдеться у матеріалі видання "24 Канал".

Передавати показання лічильника електроенергії потрібно за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1–3 числа наступного місяця.

Якщо показники електроенергії не будуть подані вчасно, вони не будуть враховані і сума буде розрахована на основі середнього значення споживання за останній період.

Передати показники можна кількома способами:

в особистому кабінеті на сайті через ДТЕК, зателефонувавши до кол-центру ОСР, написавши в ОСР через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Massenger);

через компанію Yasno. Необхідно лише вказати свій особовий рахунок та ввести показники;

за допомогою Приват24.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми із здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього слід звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше у ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.