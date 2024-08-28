Пенсия в Украине: во сколько лет женщины могут уйти на заслуженный отдых

Украинцы, у которых недостаточно страхового стажа, имеют право на получение социальной пенсии.

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Мужчины и женщины в Украине предъявляют одинаковые требования к стажу для получения пенсии, в результате чего они выходят на пенсию в одно и то же время. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Требования к стажу для мужчин и женщин будут ежегодно увеличиваться на один год до 2028 года. Например, в прошлом году для выхода на пенсию в 63 года требовалось 20 лет стажа, а уже сейчас необходимо 21 год.

Сейчас требования к стажу не растут только для 65 лет. Чтобы выйти на пенсию в этом возрасте нужно иметь стаж 15 лет.

Требования к стажу сегодня такие:

в 60 лет – 31 год страхового стажа;

в 63 года – 21 год страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Лица, не имеющие необходимого страхового стажа, могут претендовать на социальную пенсию. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных, который составляет 2 361 гривну, и среднемесячным доходом на одного человека в семье, рассчитываемым на основе данных за последние шесть месяцев.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.