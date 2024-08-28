Пенсія в Україні: у скільки років жінки можуть піти на заслужений відпочинок

Українці, у яких недостатньо страхового стажу, мають право на отримання соціальної пенсії.

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Чоловіки і жінки в Україні висувають однакові вимоги до стажу для отримання пенсії, внаслідок чого вони виходять на пенсію в один і той самий час. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Вимоги до стажу для чоловіків і жінок будуть щорічно збільшуватися на один рік до 2028 року. Наприклад, торік для виходу на пенсію в 63 роки було потрібно 20 років стажу, а вже зараз необхідно 21 рік.

Зараз вимоги до стажу не зростають тільки для 65 років. Щоб вийти на пенсію в цьому віці потрібно мати стаж 15 років.

Вимоги до стажу сьогодні такі:

у 60 років — 31 рік страхового стажу;

у 63 роки — 21 рік страхового стажу;

у 65 років — 15 років страхового стажу.

Особи, які не мають необхідного страхового стажу, можуть претендувати на соціальну пенсію. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних, що становить 2 361 гривню, і середньомісячним доходом на одну особу в сім'ї, що розраховується на основі даних за останні шість місяців.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію замість вікової. Однак вона доступна не для всіх категорій громадян.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років і кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.