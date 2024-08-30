Потребителя газа на Волыни оштрафовали на 20 тысяч гривен: что стало причиной

В пользу "Волыньгаза" суд взыскал с потребителя почти 14800 гривен убытков, причиненных несанкционированным вмешательством в работу счетчика газа и около 2000 гривен расходов, понесенных за экспертизу прибора. Кроме того, волынянин заплатит судебный сбор.

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Горрайонный суд в Луцке обязал местного жителя заплатить "Волыньгазу" за кражу "голубого топлива", которую заметили из-за вмешательства в прибор учета. Об этом говорится в деле 161/9635/24.

Во время проверки на счетчике работники службы заметили на счетчике отверстие и затертый циферблат. Прибор был снят для проведения экспертизы.

Экспертиза подтвердила, что в его работу вмешались. Об этом свидетельствует повреждение места крепления смотрового стекла, технологическое несоответствие расположения смотрового стекла, которое привело к искажению данных учета природного газа.

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Комиссия по рассмотрению актов о нарушениях АО "Волыньгаз" провела подсчеты неучтенных объемов природного газа и доначислила потребителю почти 14,8 тыс. грн. Кроме того, от владельца счета требовали оплатить экспертизу в 1,9 тыс. грн и еще 3028 грн судебного сбора.

Суд удовлетворил требования оператора в полном объеме.

Решение суда может быть обжаловано в Волынском апелляционном суде путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней.

Напомним, в прошлом году Прилуцкий горрайонный суд Черниговской области удовлетворил иск мужчины к "Черниговгазу" и обязал компанию списать долг в размере 42 тыс. грн. Кроме того, оператора обязали выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. грн.

Также Фокус писал, что Дергачевский районный суд Харьковской области удовлетворил иск "Газораспределительных сетей", обязывая их клиента внести дополнительную плату за газ в размере 462,9 тыс. грн. Также ему придется заплатить около 7 тыс. грн в качестве компенсации судебных расходов.