Споживача газу на Волині оштрафували на 20 тисяч гривень: що стало причиною

На користь "Волиньгазу" суд стягнув зі споживача майже 14800 гривень збитків, завданих несанкціонованим втручанням в роботу лічильника газу та приблизно 2000 гривень витрат, понесених за експертизу приладу. Окрім того, волинянин заплатить судовий збір.

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Міськрайонний суд у Луцьку зобов'язав місцевого жителя заплатити "Волиньгазу" за крадіжку "блакитного палива", яку помітили через втручання у прилад обліку. Про це йдеться у справі 161/9635/24.

Під час перевірки на лічильнику працівники служби помітили на лічильнику отвір та затертий циферблат. Прилад було знято для проведення експертизи.

Експертиза підтвердила, що в його роботу втрутились. Про це свідчить пошкодження місця кріплення оглядового скла, технологічна невідповідність розташування оглядового скла, яка призвела до викривлення даних обліку природного газу.

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Комісія з розгляду актів про порушення АТ "Волиньгаз" провела підрахунки необлікованих обсягів природного газу та донарахувала споживачеві майже 14,8 тис. грн. Окрім того, від власника рахунку вимагали оплатити експертизу у 1,9 тис. грн та ще 3028 грн судового збору.

Суд задовільнив вимоги оператора в повному обсязі.

Рішення суду може бути оскаржено до Волинського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів.

Нагадаємо, минулого року Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області задовольнив позов чоловіка до "Чернігівгазу" та зобов'язав компанію списати борг в розмірі 42 тис. грн. Окрім того, оператора зобов'язали виплатити йому компенсацію моральної шкоди в розмірі 50 тис. грн.

Також Фокус писав, що Дергачівський районний суд Харківської області задовольнив позов "Газорозподільних мереж", зобов'язуючи їхнього клієнта внести додаткову плату за газ у розмірі 462,9 тис. грн. Також йому доведеться заплатити близько 7 тис. грн як компенсацію судових витрат.