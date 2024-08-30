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Экономика

Некоторых пенсионеров может оштрафовать ПФУ: за что накладываются санкции

Некоторых пенсионеров может оштрафовать ПФУ
Фото: УНИАН | Некоторых пенсионеров может оштрафовать ПФУ

ПФУ может оштрафовать пенсионера, если он не сообщил о конкретных изменениях в своей жизни.

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Если пенсионеры не обратятся в Пенсионный фонд вовремя, это может привести к определенным последствиям, включая возможность наложения штрафа или даже судебное разбирательство. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Пенсионный фонд может наложить штраф на пенсионера, если он не уведомит о важных изменениях в своей жизни, которые могут повлиять на размер его выплат. В результате часть выплат может быть удержана.

Для того чтобы избежать штрафа, важно вовремя передать в ПФУ эти данные:

  • получение ID-карты вместо паспорта старого образца;
  • получение нового паспорта в случае утери старого;
  • изменение фамилии, имени, отчества;
  • получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
  • изменение места постоянной регистрации;
  • трудоустройство или увольнение с работы.

Необходимо предоставить соответствующую информацию в Пенсионный фонд в течение 10 дней с момента, как изменения стали актуальными. Если этого не сделать, могут быть начислены излишние выплаты, которые не должны были бы производиться после перерасчета в связи с новыми обстоятельствами.

ПФУ может удерживать до 20% пенсии, пока вся сумма незаконно полученных выплат не будет погашена.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.