Некоторых пенсионеров может оштрафовать ПФУ: за что накладываются санкции
ПФУ может оштрафовать пенсионера, если он не сообщил о конкретных изменениях в своей жизни.
Если пенсионеры не обратятся в Пенсионный фонд вовремя, это может привести к определенным последствиям, включая возможность наложения штрафа или даже судебное разбирательство. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Пенсионный фонд может наложить штраф на пенсионера, если он не уведомит о важных изменениях в своей жизни, которые могут повлиять на размер его выплат. В результате часть выплат может быть удержана.
Для того чтобы избежать штрафа, важно вовремя передать в ПФУ эти данные:
- получение ID-карты вместо паспорта старого образца;
- получение нового паспорта в случае утери старого;
- изменение фамилии, имени, отчества;
- получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
- изменение места постоянной регистрации;
- трудоустройство или увольнение с работы.
Необходимо предоставить соответствующую информацию в Пенсионный фонд в течение 10 дней с момента, как изменения стали актуальными. Если этого не сделать, могут быть начислены излишние выплаты, которые не должны были бы производиться после перерасчета в связи с новыми обстоятельствами.
ПФУ может удерживать до 20% пенсии, пока вся сумма незаконно полученных выплат не будет погашена.
Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.