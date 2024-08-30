Деяких пенсіонерів може оштрафувати ПФУ: за що накладаються санкції

ПФУ може оштрафувати пенсіонера, якщо він не повідомив про конкретні зміни у своєму житті.

Related video

Якщо пенсіонери не звернуться до Пенсійного фонду вчасно, це може призвести до певних наслідків, включно з можливістю накладення штрафу або навіть судового розгляду. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Пенсійний фонд може накласти штраф на пенсіонера, якщо він не повідомить про важливі зміни у своєму житті, які можуть вплинути на розмір його виплат. У результаті частина виплат може бути утримана.

Для того щоб уникнути штрафу, важливо вчасно передати до ПФУ ці дані:

отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

отримання нового паспорта в разі втрати старого;

зміна прізвища, імені, по батькові;

отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

зміна місця постійної реєстрації;

працевлаштування або звільнення з роботи.

Необхідно надати відповідну інформацію до Пенсійного фонду протягом 10 днів з моменту, як зміни стали актуальними. Якщо цього не зробити, можуть бути нараховані зайві виплати, які не мали б здійснюватися після перерахунку у зв'язку з новими обставинами.

ПФУ може утримувати до 20% пенсії, поки вся сума незаконно отриманих виплат не буде погашена.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.