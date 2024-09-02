Столичные школьники могут бесплатно ездить на общественном транспорте: что для этого нужно

Ученики могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с помощью ученического билета.

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С 1 сентября проезд в общественном транспорте для школьников вновь стал бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Для получения бесплатного проезда ученику необходимо валидировать свой ученический билет в общественном транспорте.

Учебный билет можно заказать через приложение "Киев Цифровой" и добавить его в свой аккаунт с использованием сервиса "Транспортная карта".

Если нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому в приложении.

Напомним, что в Киеве 28 августа состоялось заседание Совета обороны Киева, на котором рассмотрели несколько вопросов, в частности, обучение в школах в новом учебном году. В итоге было принято решение, что основной формой обучения для всех учебных заведений будет очная форма.

С нового учебного года в Украине модельную программу "Защита Украины" будут преподавать по-новому. Она получила гриф "Рекомендовано" и направлена как на формирование патриотического сознания и системы ценностей, так и на развитие практических навыков для сохранения жизни.