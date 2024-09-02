Столичні школярі можуть безплатно їздити громадським транспортом: що для цього потрібно

Учні можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом за допомогою учнівського квитка.

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З 1 вересня проїзд у громадському транспорті для школярів знову став безкоштовним. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Для отримання безоплатного проїзду учню необхідно валідувати свій учнівський квиток у громадському транспорті.

Навчальний квиток можна замовити через застосунок "Київ Цифровий" і додати його до свого акаунта з використанням сервісу "Транспортна картка".

Якщо немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додаток до цифрового в додатку.

Нагадаємо, що в Києві 28 серпня відбулося засідання Ради оборони Києва, на якому розглянули кілька питань, зокрема, навчання в школах у новому навчальному році. У підсумку було ухвалено рішення, що основною формою навчання для всіх навчальних закладів буде очна форма.

З нового навчального року в Україні модельну програму "Захист України" викладатимуть по-новому. Вона отримала гриф "Рекомендовано" і спрямована як на формування патріотичної свідомості та системи цінностей, так і на розвиток практичних навичок для збереження життя.