Украинцы могут получать 50 тыс. грн на удаленной работе: кого ищут в сентябре

Чтобы получать высокую зарплату и работать удаленно, необходимо обладать следующими навыками — знания C1+ и английского, опыт преподавания.

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Удаленная работа в Украине приобретает все большую популярность, и на это есть веские причины. Некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам зарплату от 50 тыс. грн и выше за выполнение обязанностей из дома. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Например, Digital-агентство ищет оператора чата, которому необходимо знание английского языка на уровне не ниже B1 для работы в ночную смену. Зарплата обещана в диапазоне от 20 до 70 тыс. грн. Основные обязанности будут включать "взаимодействие с потенциальными клиентами в чате по скриптам компании" и создание базы данных потенциальных клиентов.

Школа английского языка предлагает зарплату в пределах от 25 000 до 50 000 грн. Кандидаты должны иметь знание языка на уровне C1+ и опыт преподавания.

Группа независимых медиа, специализирующаяся на IT и технологиях, объявляет о вакансии менеджера по продажам рекламы. Заработная плата составляет от 20 до 50 тыс. грн.

Ваша основная задача – определить мотивацию и потребности клиента, а затем предложить эффективные рекламные решения для их удовлетворения.

Аграрная компания открыла вакансию менеджера по продаже зерновых и масличных культур с заработной платой от 20 до 60 тыс. грн. В компании предлагают официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

Ранее Фокус узнал, как компании преодолевают нехватку кадров и какие зарплаты этой весной предлагают специалистам с нужным компаниям опытом.