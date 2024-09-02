Українці можуть отримувати 50 тис. грн на віддаленій роботі: кого шукають у вересні

Щоб отримувати високу зарплату і працювати віддалено, необхідно володіти такими навичками — знання C1+ та англійської, досвід викладання.

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Дистанційна робота в Україні набуває дедалі більшої популярності, і на це є вагомі причини. Деякі роботодавці готові платити своїм співробітникам зарплату від 50 тис. грн і вище за виконання обов'язків із дому. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Наприклад, Digital-агентство шукає оператора чату, якому необхідне знання англійської мови на рівні не нижче B1 для роботи в нічну зміну. Зарплата обіцяна в діапазоні від 20 до 70 тис. грн. Основні обов'язки включатимуть "взаємодію з потенційними клієнтами в чаті за скриптами компанії" і створення бази даних потенційних клієнтів.

Школа англійської мови пропонує зарплату в межах від 25 000 до 50 000 грн. Кандидати повинні мати знання мови на рівні C1+ та досвід викладання.

Група незалежних медіа, що спеціалізується на IT і технологіях, оголошує про вакансію менеджера з продажу реклами. Заробітна плата становить від 20 до 50 тис. грн.

Ваше основне завдання — визначити мотивацію і потреби клієнта, а потім запропонувати ефективні рекламні рішення для їх задоволення.

Аграрна компанія відкрила вакансію менеджера з продажу зернових та олійних культур із заробітною платою від 20 до 60 тис. грн. У компанії пропонують офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки та лікарняні.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати цієї весни пропонують фахівцям з потрібним компаніям досвідом.