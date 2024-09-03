В Украине отменили ограничения на продажу алкоголя по вечерам: подробности

В настоящее время не все торговые точки знают о нововведении, поэтому в некоторых местах украинцы все еще могут столкнуться с ограничениями.

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В Украине отменили ограничения на продажу алкоголя в магазинах в утренние и вечерние часы, которые ранее устанавливались местными властями на период военного положения. Эти изменения связаны с вступлением в силу с 27 июля 2024 года нового закона об обороте подакцизной продукции, действующего по всей стране, за исключением районов ведения боевых действий и оккупированных территорий. Однако, продажа алкоголя по-прежнему запрещена во время комендантского часа. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA", журналисты которого пообщались с представителями центра правовой помощи КГГА.

Юристы подтвердили, что в Киеве с 27 июля отменено ограничение на продажу алкоголя после 21:00 и до 11:00. Однако в тексте закона указано, что новые правила распространяются на всю Украину, за исключением территорий, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы РФ.

Журналисты сообщили, что до утверждения Кабмином соответствующего порядка (о чем еще не сообщалось), ограничивать продажу спиртных напитков в определенные часы могут исключительно областные государственные или военные администрации. Это касается только тех районов, где идут боевые действия или которые оккупированы РФ, а также территорий, внесенных в официальный перечень, который регулярно обновляется.

Стоит учитывать, что не все торговые сети могут быть осведомлены о действии закона. По данным журналистов, в августе 2024 года многие магазины и супермаркеты в Киеве и в Одессе не продавали алкоголь после 21:00, что соответствует ранее установленному местными властями временному ограничению.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Железняк объяснял, что акцизы на топливо будут повышать постепенно. Этот законопроект парламент поддержал во втором чтении 18 июля.

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал идею ввести акцизный налог на лимонады. Такую необходимость объяснили содействием защите здоровья.