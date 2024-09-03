В Україні скасували обмеження на продаж алкоголю вечорами: подробиці

Наразі не всі торгові точки знають про нововведення, тому в деяких місцях українці все ще можуть зіткнутися з обмеженнями.

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В Україні скасували обмеження на продаж алкоголю в магазинах у ранкові та вечірні години, які раніше встановлювала місцева влада на період воєнного стану. Ці зміни пов'язані з набуттям чинності з 27 липня 2024 року нового закону про обіг підакцизної продукції, який діє по всій країні, за винятком районів ведення бойових дій та окупованих територій. Однак, продаж алкоголю, як і раніше, заборонено під час комендантської години. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA", журналісти якого поспілкувалися з представниками центру правової допомоги КМДА.

Юристи підтвердили, що в Києві з 27 липня скасовано обмеження на продаж алкоголю після 21:00 і до 11:00. Однак у тексті закону зазначено, що нові правила поширюються на всю Україну, за винятком територій, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані РФ.

Журналісти повідомили, що до затвердження Кабміном відповідного порядку (про що ще не повідомлялося), обмежувати продаж спиртних напоїв у певні години можуть виключно обласні державні або військові адміністрації. Це стосується тільки тих районів, де тривають бойові дії або які окуповані РФ, а також територій, внесених до офіційного переліку, який регулярно оновлюється.

Варто враховувати, що не всі торговельні мережі можуть бути обізнані про дію закону. За даними журналістів, у серпні 2024 року багато магазинів і супермаркетів у Києві та Одесі не продавали алкоголь після 21:00, що відповідає раніше встановленому місцевою владою тимчасовому обмеженню.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Железняк пояснював, що акцизи на пальне підвищуватимуть поступово. Цей законопроєкт парламент підтримав у другому читанні 18 липня.

Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав ідею запровадити акцизний податок на лимонади. Таку необхідність пояснили сприянням захисту здоров'я.