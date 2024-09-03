Тариф на электроэнергию для некоторых украинцев снизится вдвое: что для этого нужно

С двухзонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч.

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Украинцы, которые установили двухзонный счетчик в прошлом месяце, с сентября смогут оплачивать электроэнергию по сниженной цене — 2,16 грн за кВтч. Полный тариф за электричество составляет 4,32 грн за кВтч. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

С помощью двухзонного счетчика в период с 23:00 до 7:00 можно оплачивать электроэнергию по тарифу 2,16 грн за 1 кВтч, вместо обычных 4,32 грн за 1 кВтч.

Как сообщают на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) – за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Подключение ночного тарифа осуществляется бесплатно, но украинцам необходимо будет приобрести двухзонный счетчик, стоимость которого составляет от 1,6 до 2,4 тыс. грн. Эта инвестиция вскоре оправдает себя.

Например, если вы тратите 250 кВт*ч в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 460 грн в месяц. Уже через 5 месяцев приобретение счетчика окупится.

Ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе могут отменить отключения света. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что снижение температуры может позволить компенсировать дефицит в энергосистеме.

Также напомним, что украинские пенсионеры могут потерять выплаты при выезде за границу. Чтобы в дальнейшем получать пенсию, пенсионер, который находится за рубежом, должен своевременно проходить идентификацию.