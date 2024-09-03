Тариф на електроенергію для деяких українців знизиться вдвічі: що для цього потрібно

З двозонним лічильником у період з 23:00 до 7:00 платити за електроенергію можна за тарифом у 2,16 грн за 1 кВт*год.

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Українці, які встановили двозонний лічильник минулого місяця, з вересня зможуть оплачувати електроенергію за зниженою ціною — 2,16 грн за кВтг. Повний тариф за електрику становить 4,32 грн за кВтг. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

За допомогою двозонного лічильника в період з 23:00 до 7:00 можна оплачувати електроенергію за тарифом 2,16 грн за 1 кВтг, замість звичайних 4,32 грн за 1 кВтг.

Як повідомляють на сайті одного з постачальників, у денний час (з 7:00 до 23:00) тариф не зміниться. У нічний час (з 23:00 до 07:00) — за електроенергію можна буде платити зі знижкою в 50%.

Підключення нічного тарифу здійснюється безкоштовно, але українцям необхідно буде придбати двозонний лічильник, вартість якого становить від 1,6 до 2,4 тис. грн. Ця інвестиція незабаром виправдає себе.

Наприклад, якщо ви витрачаєте 250 кВт*год на місяць і половину струму споживатимете в нічний період, щомісяця ви зможете економити 460 грн на місяць. Уже через 5 місяців придбання лічильника окупиться.

Раніше повідомлялося, що в Україні наступного тижня можуть скасувати відключення світла. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зниження температури може дозволити компенсувати дефіцит в енергосистемі.

Також нагадаємо, що українські пенсіонери можуть втратити виплати під час виїзду за кордон. Щоб надалі отримувати пенсію, пенсіонер, який перебуває за кордоном, повинен своєчасно проходити ідентифікацію.