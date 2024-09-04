Ужесточение пенсионных правил в Украине: сколько лет стажа нужно иметь, чтобы получать выплаты

Как отметили журналисты, с 1 января 2025 года пенсию в 60 лет будут получать только те, кто имеет стаж работы не менее 32 лет. В последующие годы требование по количеству отработанных лет будет только увеличиваться.

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Для того, чтобы получать пенсионные выплаты с 1 января 2025 года гражданам Украины нужно будет соответствовать определенным требованиям по стажу работы, которые в следующем году увеличиваются. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Усиление пенсионных правил происходит в рамках изменений, которые приняли еще в 2017 году.

"В результате еще больше украинцев не сможет выйти вовремя на пенсию (то есть в 60 лет)", — говорится в материале.

Журналисты отметили, если сейчас пенсию в 60 лет получают те, кто имеют не менее 31 года стажа, то со следующего года это требование увеличится до 32 лет, в 2026 — до 33 лет стажа, с 2027 — от 34 лет.

Последний этап повышения требований к стажу ожидается в 2028-м. С того момента для того, чтобы вовремя получать пенсию, надо будет иметь от 35 лет стажа.

Кроме того, будет усиливаться требование для выхода на пенсию в 63 года. Сейчас для этого надо иметь от 21 года стажа. Со следующего года — от 22 лет стажа, с 2026-го — от 23 лет стажа, в 2027-м — от 24 лет. Последний этап ужесточения требований ожидается в 2028 году. Тогда для выхода на пенсию в 63 года надо будет иметь 25 лет стажа или больше.

В то же время журналисты объяснили, что минимальное требование для получения пенсии увеличиваться не будет.

"Она сейчас составляет и будет составлять в дальнейшем всего 15 лет стажа. Но если у вас есть 15 лет стажа и нет достаточно стажа, чтобы получить пенсию в 63 или 60 лет, работать придется до 65 лет", — говорится в материале.

Напомним, в Украине для лиц старше 80 лет, чья пенсия меньше 10 340 гривен, предусмотрена доплата, которая может достигать 570 гривен.