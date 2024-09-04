Посилення пенсійних правил в Україні: скільки років стажу потрібно мати, щоб отримувати виплати

Як зазначили журналісти, з 1 січня 2025 року пенсію у 60 років отримуватимуть лише ті, хто має стаж роботи щонайменше 32 роки. У наступні роки вимога щодо кількості відпрацьованих років лише збільшуватиметься.

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Для того, щоб отримувати пенсійні виплати з 1 січня 2025 року громадянам України потрібно буде відповідати певним вимогам по стажу роботи, які наступного року збільшуються. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Посилення пенсійних правил відбувається в межах змін, які ухвалили ще у 2017 році.

"В результаті ще більше українців не зможе вийти вчасно на пенсію (тобто в 60 років)", — йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначили, якщо зараз пенсію в 60 років отримують ті, хто мають щонайменше 31 рік стажу, то з наступного року ця вимога збільшиться до 32 років, у 2026 — до 33 років стажу, з 2027 — від 34 років.

Останній етап підвищення вимог до стажу очікується в 2028-му. З того моменту для того, щоб вчасно отримувати пенсію, треба буде мати від 35 років стажу.

Крім того, посилюватиметься вимога для виходу на пенсію у 63 роки. Наразі для цього треба мати від 21 року стажу. З наступного року – від 22 років стажу, з 2026-го — від 23 років стажу, у 2027-му — від 24 років. Останній етап посилення вимог очікується у 2028 році. Тоді для виходу на пенсію в 63 роки треба буде мати 25 років стажу або більше.

Водночас журналісти пояснили, що мінімальна вимога для отримання пенсії збільшуватись не буде.

"Вона зараз складає і складатиме надалі всього 15 років стажу. Але якщо у вас є 15 років стажу і немає достатньо стажу, щоб отримати пенсію в 63 чи 60 років, працювати доведеться до 65 років", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, в Україні для осіб, старших за 80 років, чия пенсія менша за 10 340 гривень, передбачено доплату, яка може сягати 570 гривень.