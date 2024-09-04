Украинцы могут получить налоговую скидку на обучение ребенка: что это такое

В Украине родители имеют возможность получить частичное возмещение расходов на образование своего ребенка в виде налоговой скидки.

Related video

С началом нового учебного года многих родителей волнует вопрос, могут ли они рассчитывать на налоговую скидку за обучение ребенка. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Согласно законодательству, родители могут получить частичное возмещение затрат на образование своего ребенка через налоговую скидку. Однако для этого необходимо, чтобы родители были официально трудоустроены и уплачивали налоги.

Такую налоговую скидку могут оформить также студенты, если у них есть официальный доход и уплаченные налоги, или один из ближайших родственников: мать, отец, муж или жена. Возмещению подлежат только услуги, предоставленные отечественными высшими учебными заведениями; дополнительные курсы и обучение на военной кафедре не компенсируются.

В настоящее время налоговая скидка на обучение составляет 18% от его стоимости. Сумма, подлежащая возврату налогоплательщику, будет переведена на его банковский счет в любом коммерческом банке или отправлена почтовым переводом по адресу, указанному в декларации, в течение 60 календарных дней после получения налоговой декларации.

Заявитель может подать заявление на получение услуги лично или через законного представителя, а также отправить документы по почте (заказным письмом). Для получения услуги необходимо предоставить следующие документы:

заявление с реквизитами счета для перечисления возмещения; копии страниц паспорта, подтверждающие паспортные данные; налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах; справка о заработной плате за отчетный период, с информацией о суммах налогов, удерживаемых из заработной платы, и сумму льготы; копия договора с учебным заведением; копии квитанций (чеков, платежных поручений) за обучение; документы, подтверждающие степень родства: свидетельство о рождении ребенка (если оплату обучения осуществляют родители) или свидетельство о браке (если налоговую скидку получает муж или жена); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Налоговая скидка на обучение является механизмом возмещения расходов на оплату образования в дошкольных, внешкольных учреждениях, учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

Напомним, что в Киеве 28 августа состоялось заседание Совета обороны Киева, на котором рассмотрели несколько вопросов, в частности, обучение в школах в новом учебном году. В итоге было принято решение, что основной формой обучения для всех учебных заведений будет очная форма.

С нового учебного года в Украине модельную программу "Защита Украины" будут преподавать по-новому. Она получила гриф "Рекомендовано" и направлена как на формирование патриотического сознания и системы ценностей, так и на развитие практических навыков для сохранения жизни.