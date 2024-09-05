Платить будет не пассажир: в Украине изменились правила страхования поездки в транспорте

Теперь перевозчик страхует свою ответственность за ущерб, причиненный пассажиру, багажу и грузу, заключая со страховой компанией соответствующий договор страхования без привлечения к этим отношениям пассажира.

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры усовершенствовало систему страхования поездок на автомобильном и городском электрическом транспорте. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ранее пассажиры покупали билет на поездку, в стоимость которого входила оплата страхового полиса, что означало, что они страховали себя за собственные средства. Соответствующие сведения были указаны в билете.

Таким образом, пассажир больше не считается стороной договора, который регулирует возмещение ущерба в случае страхового случая. Если такой случай произойдет, страховая компания осуществляет выплату возмещения напрямую по запросу пассажира. При этом перевозчик также имеет право инициировать процесс возмещения.

Кроме того, новые правила устанавливают минимальную страховую сумму, которую перевозчик обязан застраховать на каждого пострадавшего. Эта сумма составляет 320 000 грн. за ущерб, причиненный жизни и здоровью.

Напомним, что с 1 сентября проезд в общественном транспорте для школьников вновь стал бесплатным. Для получения бесплатного проезда ученику необходимо валидировать свой ученический билет в общественном транспорте.