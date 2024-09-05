Платити буде не пасажир: в Україні змінилися правила страхування поїздки в транспорті

Тепер перевізник страхує свою відповідальність за шкоду, заподіяну пасажиру, багажу та вантажу, укладаючи зі страховою компанією відповідний договір страхування без залучення до цих відносин пасажира.

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури вдосконалило систему страхування поїздок на автомобільному та міському електричному транспорті. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Раніше пасажири купували квиток на поїздку, у вартість якого входила оплата страхового поліса, що означало, що вони страхували себе за власні кошти. Відповідні відомості були зазначені у квитку.

Таким чином, пасажир більше не вважається стороною договору, який регулює відшкодування збитків у разі страхового випадку. Якщо такий випадок станеться, страхова компанія здійснює виплату відшкодування безпосередньо за запитом пасажира. При цьому перевізник також має право ініціювати процес відшкодування.

Крім того, нові правила встановлюють мінімальну страхову суму, яку перевізник зобов'язаний застрахувати на кожного потерпілого. Ця сума становить 320 000 грн. за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю.

Нагадаємо, що з 1 вересня проїзд у громадському транспорті для школярів знову став безкоштовним. Для отримання безкоштовного проїзду учневі необхідно валідувати свій учнівський квиток у громадському транспорті.