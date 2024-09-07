"Надеялись на деэскалацию": в Раде объяснили, почему в бюджете закончились деньги на зарплаты ВСУ

Депутаты думали, что осенью украинская армия уже не потребует таких высоких расходов, рассказал Иван Крулько. Сейчас возникла необходимость увеличить бюджет на 500 млрд грн.

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Вопрос о выплатах средств для украинских военных возник потому, что деньги на зарплаты закладывались в бюджет только до сентября. Об этом "КИЕВ24" рассказал председатель подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Иван Крулько.

По его словам, настоящая причина того, что в государственной копилке закончились деньги для ВСУ заключается в том, что в бюджет 2024 года средства с начала осени на зарплаты и "боевые" военным просто не закладывались.

"Были ожидания, что до сентября месяца будет деэскалация", — отметил нардеп.

Депутаты надеялись, что с сентября ВСУ уже не будут нуждаться в таких высоких расходах из бюджета, как сейчас.

Но деньги закончились и сейчас возникла необходимость увеличить бюджет на 500 млрд грн, чтобы покрыть необходимые расходы на наши Вооруженные силы. Кроме того, часть средств пойдет на закупку оружия по принятым ранее контрактам.

Напомним, 6 сентября народный депутат Роксолана Пидласа рассказала, что из-за недостатка средств Министерство обороны не может заплатить украинским военным "боевые" до 20 сентября. По ее словам, бюджет был спланирован таким образом, чтобы Украине хватало денег на покупку военной техники и заплату военнослужащим, но в первом квартале США не давали Киеву военной помощи, поэтому страна была вынуждена справляться за свой счет.

В мае Министерство обороны запустило онлайн-калькулятор зарплат. С его помощью каждый военный может самостоятельно рассчитать свое денежное обеспечение.