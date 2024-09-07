"Надеялись на деэскалацию": в Раде объяснили, почему в бюджете закончились деньги на зарплаты ВСУ
Депутаты думали, что осенью украинская армия уже не потребует таких высоких расходов, рассказал Иван Крулько. Сейчас возникла необходимость увеличить бюджет на 500 млрд грн.
Вопрос о выплатах средств для украинских военных возник потому, что деньги на зарплаты закладывались в бюджет только до сентября. Об этом "КИЕВ24" рассказал председатель подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Иван Крулько.
По его словам, настоящая причина того, что в государственной копилке закончились деньги для ВСУ заключается в том, что в бюджет 2024 года средства с начала осени на зарплаты и "боевые" военным просто не закладывались.
"Были ожидания, что до сентября месяца будет деэскалация", — отметил нардеп.
Депутаты надеялись, что с сентября ВСУ уже не будут нуждаться в таких высоких расходах из бюджета, как сейчас.
Но деньги закончились и сейчас возникла необходимость увеличить бюджет на 500 млрд грн, чтобы покрыть необходимые расходы на наши Вооруженные силы. Кроме того, часть средств пойдет на закупку оружия по принятым ранее контрактам.
Напомним, 6 сентября народный депутат Роксолана Пидласа рассказала, что из-за недостатка средств Министерство обороны не может заплатить украинским военным "боевые" до 20 сентября. По ее словам, бюджет был спланирован таким образом, чтобы Украине хватало денег на покупку военной техники и заплату военнослужащим, но в первом квартале США не давали Киеву военной помощи, поэтому страна была вынуждена справляться за свой счет.
В мае Министерство обороны запустило онлайн-калькулятор зарплат. С его помощью каждый военный может самостоятельно рассчитать свое денежное обеспечение.