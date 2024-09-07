"Сподівалися на деескалацію": в Раді пояснили, чому в бюджеті закінчилися гроші на зарплати ЗСУ

Депутати гадали, що восени українська армія вже не потребуватиме таких високих видатків, розповів Іван Крулько. Наразі виникла потреба збільшити бюджет на 500 млрд грн.

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Питання щодо виплат коштів для українських військових постало тому, що гроші на зарплати закладалися у бюджет лише до вересня. Про це "КИЇВ24" розповів голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати комітету Верховної Ради з питань бюджету Іван Крулько.

За його словами, справжня причина того, що у державній скарбничці закінчилися гроші для ЗСУ полягає в тому, що у бюджет 2024 року кошти з початку осені на зарплати та "бойові" військовим просто не закладалися.

"Були очікування, що до вересня місяця буде деескалація", — зазначив нардеп.

Депутати сподівалися, що з вересня ЗСУ вже не потребуватимуть таких високих видатків з бюджету, як зараз.

Але гроші закінчилися й наразі виникла необхідність збільшити бюджет на 500 млрд грн, щоб покрити необхідні видатки на наші Збройні сили. Окрім того, частина коштів піде на закупівлю зброї по ухваленим раніше контрактам.

Нагадаємо, 6 вересня народна депутатка Роксолана Підласа розповіла, що через нестачу коштів Міністерство оборони не може заплатити українським військовим "бойові" до 20 вересня. За її словами, бюджет був спланований таким чином, щоб Україні вистачало грошей на купівлю військової техніки та заплату військовослужбовцям, але у першому кварталі США не давали Києву військової допомоги, тому країна була змушена справлятися власним коштом.

У травні Міністерство оборони запустило онлайн-калькулятор зарплат. З його допомогою кожен військовий може самостійно розрахувати своє грошове забезпечення.