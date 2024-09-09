Поверка счетчиков: для кого процедура больше не обязательна

Во время войны, согласно правительственному решению, некоторым категориям граждан не нужно проходить процедуру поверки счетчиков.

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С началом полномасштабного вторжения процедура поверки счетчиков была временно приостановлена. Вскоре ее возобновили, но с изменениями теперь она стала необязательной для всех. Об этом сообщает Правительственный портал.

Поверка счетчиков гарантирует точность их показаний и правильность начислений. Граждане, у которых подошел срок проведения этой процедуры, должны провести ее в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона.

Однако во время войны, согласно правительственному решению, некоторым категориям граждан не нужно проходить эту процедуру. В частности:

жители временно оккупированных территорий могут провести поверку счетчиков в течение трех месяцев после завершения военного положения;

жители зон активных боевых действий имеют шесть месяцев для поверки своих приборов учета после окончания военного положения.

Важно отметить, что после поверки счетчиков необходимо обязательно опломбировать их, зарегистрировать на абонентский учет и получить свидетельство о поверке, если прибор исправен, или справку о непригодности, если обнаружены неисправности.

Ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе могут отменить отключения света. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что снижение температуры может позволить компенсировать дефицит в энергосистеме.

Также напомним, что украинские пенсионеры могут потерять выплаты при выезде за границу. Чтобы в дальнейшем получать пенсию, пенсионер, который находится за рубежом, должен своевременно проходить идентификацию.