Перевірка лічильників: для кого процедура більше не обов'язкова

Під час війни, згідно з урядовим рішенням, деяким категоріям громадян не потрібно проходити процедуру перевірки лічильників.

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З початком повномасштабного вторгнення процедуру перевірки лічильників було тимчасово призупинено. Невдовзі її відновили, але зі змінами, тепер вона стала необов'язковою для всіх. Про це повідомляє Урядовий портал.

Звіряння лічильників гарантує точність їхніх показань і правильність нарахувань. Громадяни, у яких підійшов термін проведення цієї процедури, мають провести її протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону.

Однак під час війни, згідно з урядовим рішенням, деяким категоріям громадян не потрібно проходити цю процедуру. Зокрема:

жителі тимчасово окупованих територій можуть провести перевірку лічильників протягом трьох місяців після завершення воєнного стану;

жителі зон активних бойових дій мають шість місяців для звірення своїх приладів обліку після закінчення воєнного стану.

Важливо зазначити, що після перевірки лічильників необхідно обов'язково опломбувати їх, зареєструвати на абонентський облік і отримати свідоцтво про перевірку, якщо прилад справний, або довідку про непридатність, якщо виявлено несправності.

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