Средняя зарплата в Украине выросла до 21 тыс. гривен: кому платят больше всего

Некоторые украинцы официально имеют доход более чем 50 тысяч гривен — это ИТ-специалисты и работники сферы телекоммуникации.

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Средняя заработная плата официально работающих сотрудников в Украине увеличилась во втором квартале до 20,964 гривен, в то время как в первом квартале она составляла 18,903 гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Наивысшие зарплаты наблюдаются в следующих отраслях:

ИТ и телекоммуникации – 50 100 грн (в первом квартале – 49 500 грн);

авиационный транспорт – 43 400 грн (в первом квартале – 34 700 грн);

финансовая и страховая сфера – 39 900 грн. (в первом квартале – 39 100 грн).

Наименьшие зарплаты получают работники в сферах творчества, искусства и развлечений — 12 791 гривен, а также в области библиотечного, архивного, музейного дела и других культурных учреждений — 12 802 гривен. В образовании средняя зарплата составляет 15 076 гривен.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

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