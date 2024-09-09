Середня зарплата в Україні зросла до 21 тис. гривень: кому платять найбільше

Деякі українці офіційно мають дохід у понад 50 тисяч гривень — це ІТ-фахівці та працівники сфери телекомунікації.

Related video

Середня заробітна плата співробітників, які офіційно працюють в Україні, збільшилася в другому кварталі до 20,964 гривень, тоді як у першому кварталі вона становила 18,903 гривень. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найвищі зарплати спостерігаються в таких галузях:

ІТ і телекомунікації — 50 100 грн (у першому кварталі — 49 500 грн);

авіаційний транспорт — 43 400 грн (у першому кварталі — 34 700 грн);

фінансова та страхова сфера — 39 900 грн (у першому кварталі — 39 100 грн).

Найменші зарплати отримують працівники у сферах творчості, мистецтва та розваг — 12 791 гривня, а також у галузі бібліотечної, архівної, музейної справи та інших культурних установ — 12 802 гривні. В освіті середня зарплата становить 15 076 гривень.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати цієї весни пропонують фахівцям з потрібним компаніям досвідом.