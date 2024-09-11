Субсидии в Украине: кто может оформить выплаты и как рассчитать размер помощи

Платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека.

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Чтобы суммы в платежках за коммунальные услуги не становились непосильными для наиболее уязвимых граждан, можно воспользоваться программой жилищных субсидий. Такая субсидия предоставляется членам домохозяйства, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Обязательный платеж рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства, исходя из среднемесячного дохода на одного человека. В расчет также принимаются имущественное положение семьи и установленные нормы потребления коммунальных услуг. Важно помнить, что за электроэнергию, потребленную сверх установленного норматива, семья оплачивает самостоятельно.

Оформить жилищную субсидию может:

одно из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;

человек, который арендует жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды. В таком случае к заявлению прилагаются документы, подтверждающие проживание по адресу домохозяйства (например, справка ВПЛ).

по заявлению опекуна или попечителя, несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;

индивидуальный застройщик, если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется. В этом случае к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства.

При рассмотрении вопроса о предоставлении субсидии учитываются доходы всех зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении лиц. Однако, подавая заявление, важно указать, кто действительно проживает в квартире или доме.

Если на момент подачи заявки на субсидию один из членов семьи находится за границей более 60 дней, его исключают из состава домохозяйства, и его доходы не принимаются во внимание. К примеру, если в жилье прописаны три человека, но жена и ребенок уехали за границу и находятся там более 60 дней, субсидия будет рассчитываться исходя только из доходов одного человека – мужчины.

Субсидии в Украине

Обязательный процент платежа также вычисляется по формуле. Для этого среднемесячный совокупный доход делят на количество членов семьи и определяют доход на одного человека.

Затем полученный доход на одного человека делится на прожиточный минимум, который с 01.01.2024 года составляет 2920 грн. Результат делят на 2 (это базовый коэффициент дохода для расчета субсидии), а затем умножают на 15% (базовая норма платы за коммунальные услуги).

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.