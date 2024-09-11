Субсидії в Україні: хто може оформити виплати і як розрахувати розмір допомоги

Платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу.

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Щоб суми в платіжках за комунальні послуги не ставали непосильними для найбільш вразливих громадян, можна скористатися програмою житлових субсидій. Така субсидія надається членам домогосподарства, якщо їхні витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для них обов'язковий платіж. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Обов'язковий платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, виходячи із середньомісячного доходу на одну особу. У розрахунок також беруться майновий стан сім'ї та встановлені норми споживання комунальних послуг. Важливо пам'ятати, що за електроенергію, спожиту понад установлений норматив, сім'я оплачує самостійно.

Оформити житлову субсидію може:

одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

особа, яка орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому разі до заяви додаються документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства (наприклад, довідка ВПО).

за заявою опікуна або піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківського піклування або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено піклування;

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнято в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. У цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Під час розгляду питання про надання субсидії враховуються доходи всіх зареєстрованих або задекларованих у житловому приміщенні осіб. Однак, подаючи заяву, важливо зазначити, хто дійсно проживає у квартирі чи будинку.

Якщо на момент подання заявки на субсидію один із членів сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів, його виключають зі складу домогосподарства і його доходи не беруть до уваги. Наприклад, якщо в житлі прописано три людини, але дружина і дитина виїхали за кордон і перебувають там понад 60 днів, субсидію розраховуватимуть, виходячи тільки з доходів однієї людини — чоловіка.

Субсидії в Україні

Обов'язковий відсоток платежу також обчислюється за формулою. Для цього середньомісячний сукупний дохід ділять на кількість членів сім'ї та визначають дохід на одну людину.

Потім отриманий дохід на одну особу ділять на прожитковий мінімум, який з 01.01.2024 року становить 2920 грн. Результат ділять на 2 (це базовий коефіцієнт доходу для розрахунку субсидії), а потім множать на 15% (базова норма плати за комунальні послуги).

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.