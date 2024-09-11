Количество вакансий растет: стали известны главные направления, где легче всего найти работу

Наибольший прирост вакансий для соискателей в Украине зафиксирован в сфере образования и культуры.

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В августе работодатели установили новый рекорд по количеству вакансий с начала полномасштабной войны. Наибольшее количество предложений работы для украинцев было в сферах обслуживания, производства и розничной торговли. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA", основанном на данных одной из самых больших национальных рекрутинговых платформ.

Эти данные предоставляет одна из крупнейших национальных рекрутинговых платформ. Согласно информации, в последний месяц лета работодатели начали готовиться к активному поиску специалистов для предстоящего высокого бизнес-сезона.

В августе было размещено 115 482 вакансии, что на 3% превышает показатели июля. Наибольшее количество предложений работы поступило в следующих категориях:

"сфера обслуживания" (20 497, +4% к июлю);

"рабочие специальности, производство" (19 932 вакансий, +4%);

"розничная торговля" (13 979, +3%);

"продажа, закупка" (13 418, -1%);

"логистика, состав, ВЭД" (11790, +3%).

Направление закупок – единственное в списке, где количество вакансий сократилось. Также наблюдается снижение спроса на водителей: в категории "Транспорт и автобизнес" было размещено 9014 вакансий, что на 1% меньше, чем в июле.

В то же время, наблюдается значительный рост числа вакансий для соискателей в категориях "Образование, наука" (5 640, +27%) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (778, +23%). Параллельно увеличилось количество вакансий для ветеранов (+6%), студентов (+5%) и людей с инвалидностью (+5%), что соответствует общей тенденции к росту числа предложений о работе.

Но вместе с тем предложений отдаленной работы стало незначительно меньше. Несмотря на это, вакансий с бронированием увеличилось на 16% – в августе было размещено 6 642 таких предложения работы.

Напомним, в регионах дефицит водителей коммунального транспорта достигает не менее 30%, поэтому Мининфраструктуры разрабатывает всеукраинскую программу для обучения женщин управлению крупногабаритным транспортом.