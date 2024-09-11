Кількість вакансій зростає: стали відомі головні напрями, де найлегше знайти роботу

Найбільший приріст вакансій для претендентів в Україні зафіксовано у сфері освіти та культури.

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У серпні роботодавці встановили новий рекорд за кількістю вакансій з початку повномасштабної війни. Найбільша кількість пропозицій роботи для українців була у сферах обслуговування, виробництва та роздрібної торгівлі. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA", заснованому на даних однієї з найбільших національних рекрутингових платформ.

Згідно з інформацією, в останній місяць літа роботодавці почали готуватися до активного пошуку фахівців для майбутнього високого бізнес-сезону.

У серпні було розміщено 115 482 вакансії, що на 3% перевищує показники липня. Найбільша кількість пропозицій роботи надійшла в таких категоріях:

"сфера обслуговування" (20 497, +4% до липня);

"робітничі спеціальності, виробництво" (19 932 вакансії, +4%);

"роздрібна торгівля" (13 979, +3%);

"продаж, закупівля" (13 418, -1%);

"логістика, склад, ЗЕД" (11790, +3%).

Напрям закупівель — єдиний у списку, де кількість вакансій скоротилася. Також спостерігається зниження попиту на водіїв: у категорії "Транспорт і автобізнес" було розміщено 9 014 вакансій, що на 1% менше, ніж у липні.

Водночас спостерігається значне зростання кількості вакансій для претендентів у категоріях "Освіта, наука" (5 640, +27%) і "Культура, музика, шоу-бізнес" (778, +23%). Паралельно збільшилася кількість вакансій для ветеранів (+6%), студентів (+5%) і людей з інвалідністю (+5%), що відповідає загальній тенденції до зростання кількості пропозицій про роботу.

Але водночас пропозицій віддаленої роботи стало незначно менше. Попри це, вакансій із бронюванням побільшало на 16% — у серпні було розміщено 6 642 таких пропозиції роботи.

Нагадаємо, у регіонах дефіцит водіїв комунального транспорту сягає щонайменше 30%, тож Мінінфраструктури розробляє всеукраїнську програму для навчання жінок керування великогабаритним транспортом.