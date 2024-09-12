Программа "єОселя": как получить льготные кредиты на жилье

Общее количество выданных кредитов по программе "єОселя" составляет около 13 тысяч, хотя в квартирной очереди стоят более 600 тысяч граждан.

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В Украине уже два года работает программа льготной ипотеки "єОселя". За этот период ее действие было распространено на всех граждан: для льготных категорий ставка составляет 3%, для остальных – 7%. Программа теперь позволяет приобретать не только квартиры, но и дома. Однако из 13 тысяч украинцев, воспользовавшихся "єОселя", лишь 300 человек составляют переселенцы, что связано со слишком строгими требованиями для получения кредита. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

За два года, несмотря на то что в первые месяцы полномасштабной войны реестр был закрыт и недвижимость не продавалась, украинцы приобрели более 273 тысяч объектов недвижимости. Именно столько договоров купли-продажи квартир и домов было заверено нотариусами, согласно отчету Министерства юстиции.

Однако, как отметила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, с помощью программы "єОселя" жилье смогли приобрести всего 13 тысяч семей, что составляет менее 5% от общего числа сделок.

"Общее количество выданных кредитов по программе єОселя – около 13 тысяч семей, в то же время количество граждан, которые стоят на квартирной очереди, превышает 600 тыс. украинцев. Как видите, єОселя определенным образом функционирует, но сейчас назвать ее эффективной для решения жилищного вопроса сложно", – говорит Шуляк.

Она считает, что причиной такой статистики являются достаточно сложные условия для получения кредита, включая высокий первый взнос. Минимальный первоначальный платеж составляет 20%, но его могут внести только те украинцы, которых банк рассматривает как платежеспособных и с низким риском. В большинстве случаев первый взнос оказывается еще выше.

Шуляк также поделилась с журналистами планами по изменению программы єОселя. Основное нововведение – увеличение возрастного лимита для жилья с трех до десяти лет. В настоящее время программа охватывает только недвижимость, построенную после 2021 года, что существенно ограничивает выбор доступных объектов, особенно в городах-миллионниках. В малых городах ситуация еще сложнее, так как там новостройки могут полностью отсутствовать.

Председатель комитета также отметила необходимость пересмотра размера первого взноса по ипотеке, предложив уменьшить его до 15%. В настоящее время минимальный взнос составляет 20%, однако некоторые банки требуют 30%, аргументируя это тем, что стоимость выбранного жилья превышает лимиты программы или что платежеспособность заемщика вызывает сомнения. Кроме того, банки могут требовать оплату страхования ипотеки, единовременных комиссий, услуг нотариуса, открытия счета и перевода средств продавцу, что дополнительно увеличивает расходы.

"Еще одно необходимое изменение – снижение процентной ставки по ипотеке. ВПЛ и ветераны могут воспользоваться программой только под 7% кредита. Независимо от того, что одни – потеряли дома и нуждаются в помощи в трудное время, а другие – защищали Украину и заслуживают уважения и поддержки. Поэтому сейчас мы подчеркиваем необходимость снижения процентной ставки для них с 7% до 3%", – добавляет Шуляк.

То есть, если идеи, озвученные председателем комитета, будут поддержаны, программу изменят следующим образом:

процентную ставку уменьшат для ВПЛ и ветеранов с 7% до 3%;

первый взнос снизят с 20% до 15%;

допустимый возраст недвижимости увеличат с трех до 10 лет.

Как подать заявку на программу "єОселя"

Если вы хотите воспользоваться єОселя, необходимо:

зайти в Дію и подайте заявку;

в течение суток в Дії вы получите предложения от банков; в разделе "Предложения" выберите один из них;

подать свои документы в выбранный банк;

получив предварительное согласие от банка, выбрать жилье;

убедиться, что продавец согласен на єОселя;

вернитесь в банк уже после того, как выбрали жилье, заключите договор с банком и договор купли-продажи;

кредитные средства будут переведены на счет продавца квартиры.

Программа єОселя с процентной ставкой 7% доступна практически всем украинцам. Для участия необходимо иметь не более 52,5 квадратных метров жилой недвижимости в собственности (плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи). Однако, если ваше жилье находится на оккупированной территории, его площадь не имеет значения. Также возрастные ограничения предполагают, что вам должно быть от 21 до 65 лет на момент завершения выплаты ипотеки. Это основные официальные требования программы.

Напомним, по данным Госстата, площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

Ранее Фокус писал, что размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр