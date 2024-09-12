Програма "єОселя": як отримати пільгові кредити на житло

Загальна кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" становить близько 13 тисяч, хоча у квартирній черзі стоять понад 600 тисяч громадян.

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В Україні вже два роки працює програма пільгової іпотеки "єОселя". За цей період її дію було поширено на всіх громадян: для пільгових категорій ставка становить 3%, для решти — 7%. Програма тепер дає змогу купувати не лише квартири, а й будинки. Однак із 13 тисяч українців, які скористалися "єОселею", лише 300 осіб становлять переселенці, що пов'язано із занадто суворими вимогами для отримання кредиту. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

За два роки, попри те що в перші місяці повномасштабної війни реєстр був закритий і нерухомість не продавалася, українці придбали понад 273 тисячі об'єктів нерухомості. Саме стільки договорів купівлі-продажу квартир і будинків було завірено нотаріусами, згідно зі звітом Міністерства юстиції.

Однак, як зазначила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, за допомогою програми "єОселя" житло змогли придбати лише 13 тисяч родин, що становить менше ніж 5% від загальної кількості угод.

"Загальна кількість виданих кредитів за програмою єОселя — близько 13 тисяч сімей, водночас кількість громадян, які стоять на квартирній черзі, перевищує 600 тис. українців. Як бачите, єОселя певним чином функціонує, але наразі назвати її ефективною для вирішення житлового питання складно", — каже Шуляк.

Вона вважає, що причиною такої статистики є досить складні умови для отримання кредиту, включно з високим першим внеском. Мінімальний початковий платіж становить 20%, але його можуть внести тільки ті українці, яких банк розглядає як платоспроможних і з низьким ризиком. У більшості випадків перший внесок виявляється ще вищим.

Шуляк також поділилася з журналістами планами щодо зміни програми єОселя. Основне нововведення — збільшення вікового ліміту для житла з трьох до десяти років. Наразі програма охоплює тільки нерухомість, збудовану після 2021 року, що істотно обмежує вибір доступних об'єктів, особливо в містах-мільйонниках. У малих містах ситуація ще складніша, оскільки там новобудови можуть бути повністю відсутніми.

Голова комітету також наголосила на необхідності перегляду розміру першого внеску за іпотекою, запропонувавши зменшити його до 15%. Нині мінімальний внесок становить 20%, проте деякі банки вимагають 30%, аргументуючи це тим, що вартість обраного житла перевищує ліміти програми або що платоспроможність позичальника викликає сумніви. Крім того, банки можуть вимагати оплату страхування іпотеки, одноразових комісій, послуг нотаріуса, відкриття рахунку та переказу коштів продавцю, що додатково збільшує витрати.

"Ще одна необхідна зміна — зниження відсоткової ставки за іпотекою. ВПО та ветерани можуть скористатися програмою лише під 7% кредиту. Незалежно від того, що одні — втратили домівки та потребують допомоги у важкий час, а інші — захищали Україну та заслуговують на повагу й підтримку. Тому зараз ми наголошуємо на необхідності зниження відсоткової ставки для них із 7% до 3%", — додає Шуляк.

Тобто, якщо ідеї, озвучені головою комітету, буде підтримано, програму змінять так:

відсоткову ставку зменшать для ВПО та ветеранів із 7% до 3%;

перший внесок знизять із 20% до 15%;

допустимий вік нерухомості збільшать із трьох до 10 років.

Як подати заявку на програму "єОселя"

Якщо ви хочете скористатися єОселя, необхідно:

зайти в Дію та подайте заявку;

протягом доби в Дії ви отримаєте пропозиції від банків; у розділі "Пропозиції" оберіть один із них;

подати свої документи в обраний банк;

отримавши попередню згоду від банку, обрати житло;

переконатися, що продавець згоден на єОселя;

поверніться до банку вже після того, як обрали житло, укладіть договір із банком та договір купівлі-продажу;

кредитні кошти будуть переведені на рахунок продавця квартири.

Програма єОселя з відсотковою ставкою 7% доступна практично всім українцям. Для участі необхідно мати не більше ніж 52,5 квадратних метрів житлової нерухомості у власності (плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї). Однак, якщо ваше житло розташоване на окупованій території, його площа не має значення. Також вікові обмеження передбачають, що вам має бути від 21 до 65 років на момент завершення виплати іпотеки. Це основні офіційні вимоги програми.

Нагадаємо, за даними Держстату, площа побудованих багатоквартирних будинків становила 3,88 млн квадратних метрів.

Раніше Фокус писав, що розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр.