В Україні змінилися умови отримання іпотеки: скільки коштуватимуть квартири

За словами експертів, розширення програми "єОселя" може призвести до дефіциту житла віком до 10 років.

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Зміни в програмі доступного кредитування житла "єОселя", внесені українським урядом, відкриють переселенцям більше можливостей для купівлі нерухомості на вторинному ринку. Це може призвести до зростання цін на квартири в будинках, побудованих після 2014 року, на 5-7%. Про це пише Мінфін.

Такий прогноз озвучила столична ріелторка Ірина Луханіна. За її словами, житло в будинках "старого нового фонду" вже користується високим попитом, і продавці неохоче йдуть на поступки.

"Якщо переселенці почнуть активно виходити на цей сегмент, ціни на квартири можуть піднятися на 5-7%, особливо в найбільш затребуваних житлових комплексах", — наголошується в повідомленні.

Проте, експерт у сфері нерухомості Юрій Піта вважає, що значних змін на ринку нерухомості очікувати не варто. Внутрішньо переміщені особи (ВПО), як правило, не мають високих доходів і віддають перевагу бюджетному житлу, а вартість квартир у будинках, зведених після 2014 року, залишається вищою, ніж у старих будівлях.

"Скажімо, двокімнатна квартира в Києві коштує до 100 тисяч доларів, тоді як у "панельці", зведеній у 90-ті, таку саму можна знайти за 60-70 тисяч", — пояснює експерт.

Керівник відділу маркетингу однієї з будівельних компаній, Ірина Міхальова, вважає, що розширення програми "єОселя" може спричинити дефіцит житла, побудованого за останні 10 років. У зв'язку з цим вона прогнозує підвищення цін на квартири в новобудовах, завершених до 2021 року, а також у будинках, що перебувають на завершальних етапах будівництва.

Фінансовий експерт Павло Крапівін вважає, що перегляд умов іпотечної програми знизить кількість відмов для позичальників, оскільки вони проситимуть менші суми (включно з підвищенням граничного віку будинків). Також він прогнозує, що це може призвести до скорочення знижок від забудовників на квартири в новобудовах, а в Києві ціни можуть навіть зрости.

Утім, масовою програма все одно не стане, оскільки у багатьох українців немає ні істотних заощаджень, ні "білої" зарплати, достатньої для першої виплати вартості квартири. Тому власне житло, навіть за пільговою іпотекою, залишається для них недоступним, тож справжнього буму на ринку нерухомості поки що не очікується, вважають аналітики.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2023 році площа побудованих багатоквартирних будинків становила 3,88 млн квадратних метрів.

Раніше Фокус писав, що розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр.