В Украине изменились условия получения ипотеки: сколько будут стоить квартиры

По словам экспертов, расширение программы "єОселя" может привести к дефициту жилья младше 10 лет.

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Изменения в программе доступного кредитования жилья "єОселя", внесенные украинским правительством, откроют переселенцам больше возможностей для покупки недвижимости на вторичном рынке. Это может привести к росту цен на квартиры в домах, построенных после 2014 года, на 5-7%. Об этом пишет Минфин.

Такой прогноз озвучила столичная риелтор Ирина Луханина. По ее словам, жилье в домах "старого нового фонда" уже пользуется высоким спросом, и продавцы неохотно идут на уступки.

"Если переселенцы начнут активно выходить на этот сегмент, цены на квартиры могут подняться на 5-7%, особенно в наиболее востребованных жилых комплексах", — отмечается в сообщении.

Тем не менее, эксперт в сфере недвижимости Юрий Пита полагает, что значительных изменений на рынке недвижимости ожидать не стоит. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), как правило, не располагают высокими доходами и предпочитают бюджетное жилье, а стоимость квартир в домах, построенных после 2014 года, остается выше, чем в старых зданиях.

"Скажем, двухкомнатная квартира в Киеве стоит до 100 тысяч долларов, тогда как в "панельке", возведенной в 90-е, такую же можно найти за 60-70 тысяч", – объясняет эксперт.

Руководитель отдела маркетинга одной из строительных компаний, Ирина Михалева, считает, что расширение программы "єОселя" может вызвать дефицит жилья, построенного за последние 10 лет. В связи с этим она прогнозирует повышение цен на квартиры в новостройках, завершенных до 2021 года, а также в домах, находящихся на завершающих этапах строительства.

Финансовый эксперт Павел Крапивин считает, что пересмотр условий ипотечной программы снизит количество отказов для заемщиков, поскольку они будут запрашивать меньшие суммы (включая повышение предельного возраста домов). Также он прогнозирует, что это может привести к сокращению скидок от застройщиков на квартиры в новостройках, а в Киеве цены могут даже вырасти.

Впрочем, массовой программа все равно не станет, поскольку у многих украинцев нет ни существенных сбережений, ни "белой" зарплаты, достаточной для первой выплаты стоимости квартиры. Поэтому собственное жилье, даже по льготной ипотеке, остается для них недоступным, так что настоящего бума на рынке недвижимости пока не ожидается, считают аналитики.

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

Ранее Фокус писал, что размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр.