Разбогатели на технологиях: сколько IT-специалистов в рейтинге самых богатых украинцев 2024 от Фокуса
Последние 2,5 года ІТ-сфера переживает тяжелые времена, что связано как с распространением искусственного интеллекта, так и с определенными экономическими процессами — от кризиса на мировом рынке стартапов до отечественных проблем в аутсорсинге. Неудивительно, что в рейтинг Фокуса "25 самых богатых людей Украины 2024" вошли только шесть представителей ІТ-сферы, причем почти все они постоянно проживают за пределами Украины.
17 сентября Фокус опубликовал рейтинг "25 самых богатых людей Украины 2024". Оценку стоимости активов Фокус делал на основе всех ключевых предприятий и компаний, которые находятся во владении участников рейтинга. Ключевой акцент сделан на бизнес-активах внутри Украины, но учитывались и зарубежные активы. При наличии декларации об имущественном состоянии, принимали во внимание недвижимую собственность, средства на счетах в банках, дивиденды от бизнес-активов. Если компания публичная и ее акции котируются на международных фондовых биржах, оценка проводилась в соответствии со стоимостью акций на 22 августа 2024 года. Стартапы и IT-компании, которые не публикуют отчетности, оценивались по результатам последних раундов привлечения инвестиций.
В рейтинге — представители разных отраслей, есть и технологические проекты. В целом, по подсчетам Фокуса, такие компании сконцентрировали 18% всего объема капитала 25-ти самых богатых.
Какие представители технологических проектов вошли в рейтинг самых богатых
41-летний соучредитель Revolut Влад Яценко занял третью строчку рейтинга самых богатых ($1,3 млрд). Предприниматель уже 14 лет постоянно живет в Великобритании, штаб-квартира компании находится в Лондоне, а сама компания фокусируется на рынках ЕС, США и Великобритании. Миллиардером Яценко стал в 2021-м, когда его стартап привлек $800 млн, а его оценка достигла $33 млрд.
Сооснователи компании Grammarly Максим Литвин ($750 млн) и Алексей Шевченко ($750 млн) занимают 10 и 11 строчки рейтинга Фокуса. Инструмент по грамматике был основан в 2009 году. Запрограммированный как онлайн-сервис для школьников, Grammarly быстро приобрел популярность во всем мире и теперь им пользуются более 30 млн человек и 70 тыс. профессиональных команд. Сейчас в компании работают более 600 специалистов в трех государствах, в том числе и в Украине. Штаб-квартира расположена в Сан-Франциско (США).Важно
Управляющий партнер инвестиционного фонда Noosphere Ventures Макс Поляков ($680 млн) занимает 12 место среди самых богатых. Десять лет назад доктор экономических наук и общественный деятель Макс Поляков основал Noosphere Ventures — группу космических, инновационных, маркетинговых, медийных, социальных и научно-просветительских проектов. В 2017 году ныне гражданин Великобритании Поляков купил американскую space компанию Firefly Aerospace, которая тогда находилась на грани банкротства, и полностью перестроил ее. Среди основных направлений деятельности — спутники Земли. В 2021-м компания Firefly Aerospace получила от NASA контракт на сумму $93,3 млн для доставки 10 научно-технических устройств к Луне в рамках программы NASA Artemis. Общее количество сотрудников до войны достигало 6000, большинство — в Украине.
№19 рейтинга Фокуса — 38-летний основатель и CEO Ajax Systems Александр Конотопский ($470 млн). Его интернет-магазин охранного оборудования за несколько лет вырос до компании Ajax Systems — крупнейшего в Европе производителя систем безопасности с возможностями умного дома. Сегодня продукция Ajax защищает более 2,5 миллионов пользователей в 187 странах мира. В августе 2024-го производитель систем безопасности вошел в пятерку крупнейших IT-компаний Украины по количеству специалистов.
Основатель и гендиректор платформы People.ai Олег Рогинский ($435 млн) занимает 22 строчку рейтинга Фокуса. С 2016 года компания помогает предприятиям безопасно собирать, фильтровать, сравнивать и обогащать данные о продажах в своих CRM-системах, создавая надежные и точные базы данных, отражающие реальное состояние бизнеса. Сейчас эксперты оценивают компанию Рогинского, который с 2003 года живет в США, в 1,1 млрд долларов. В августе 2023-го она вошла в список Inc. 5000 самых быстрорастущих частных компаний США, а в ноябре объявила о своем включении в список Deloitte Technology Fast 500 наиболее быстрорастущих технологических компаний в Северной Америке: за три года People.ai выросла на 613%.
Напомним, 17 сентября на сайте Фокуса вышел рейтинг "25 самых богатых людей Украины 2024". Это первый подобный рейтинг, подготовленный изданием после начала полномасштабной войны в Украине.