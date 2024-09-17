Украинцы должны заплатить налоги даже за старое жилье: детали

Максимальная ставка налога за каждый квадратный метр не может превышать 100,5 грн.

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В 2024 году в Украине необходимо уплатить налоги на жилье, если его площадь превышает установленные нормы: 60 квадратных метров для квартир и 120 квадратных метров для домов. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Одесской области.

В 2024 году налог на недвижимость начисляется за отчетный 2023 год. Это означает, что расчет ставки осуществляется на основе минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года, которая составляла 6700 грн. Соответственно, максимальная ставка налога за каждый квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6700 грн х 1,5%).

Например, каждый владелец недвижимости может самостоятельно рассчитать сумму налога с помощью онлайн-калькулятора. Этот калькулятор для расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, доступен на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Если гражданин владеет недвижимостью, площадь которой превышает 300 квадратных метров для квартиры или 500 квадратных метров для дома, налог увеличивается на 25 тысяч гривен ежегодно.

Не платят налог на недвижимость владельцы объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица – плательщика налога (пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ):

для квартиры/квартир независимо от их количества – до 60 кв. метров;

для жилого дома/домов независимо от их количества – до 120 кв. метров;

для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей) – до 180 кв. метров.

Налог необходимо уплатить в течение 60 дней с момента получения уведомления. При этом налогоплательщики имеют право подать письменное заявление в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проверки корректности данных.

Напомним, что разговоры о повышении военного сбора и других налоговых платежей ведутся уже давно. В частности, правительство предлагало ввести военный сбор при регистрации автомобилей. Он будет распространяться на новые и подержанные автомобили, которые впервые ставят на учет в Украине. Этот законопроект вызвал ажиотаж на авторынке — украинцы стали активно скупать новые авто.