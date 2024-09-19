Может ли место обучения ребенка повлиять на выплаты ВПЛ: объяснение юристов

На выплаты переселенцам влияют их местонахождение и "имущественные критерии".

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В результате полномасштабной войны множество украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами. При этом они получают специальное пособие, на размер которого могут влиять различные факторы. Об этом сообщили специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

По их словам, место и форма обучения ребенка не принимаются во внимание вообще, то есть не влияют на право назначения выплат, если речь идет о:

назначении пособия на проживание впервые;

продлении выплат на следующий шестимесячный период и родители работают, занимаются предпринимательской деятельностью, зарегистрированы в Центре занятости или иным образом имеют статус "официально занятых".

При этом один из родителей может быть признан незанятым, если он ухаживает за ребенком:

до достижении ею трехлетнего возраста;

в течение времени, определенного в медицинском заключении ЛКК, но не более чем до достижения им 6-летнего возраста;

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Также один из родителей может быть признан незанятым, если он воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет, или в семье воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет, все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях и:

фактическим местом жительства (нахождением) такой семьи являются территории боевых действий, внесенных в Перечень;

семья проживает на относительно безопасной территории, но в учреждениях дошкольного образования и/или заведениях общего среднего образования, которые расположены на территории территориального общества, на котором проживает такая семья, отсутствуют места или обучение проводится онлайн, дистанционно (полностью или частично).

Местоположение учебного заведения, в котором ребенок обучается в онлайн-формате (полностью или частично), не имеет значения. Это означает, что дети могут продолжать обучение в школах по месту регистрации.

Важно отметить, что право на продление выплат зависит еще от ряда следующих критериев:

перемещение (повторное перемещение) должно было состояться с 1 января 2022 г.;

и/или жилое помещение уничтожено/повреждено до степени непригодной для жительства вследствие вооруженной агрессии РФ;

семья должна отвечать "имущественным критериям" (не приобретать авто, жилье, валюту и т.п.);

доход в расчете на 1 члена семьи должен быть не больше 9444 грн в месяц и т.д.

Напомним, в сентябре Кабмин Украины продлил выплаты для внутренне перемещенных лиц, но некоторые категории могут утратить право на помощь.

Фокус уже писал о праве переселенцев на бесплатное жилье в Киевской области на срок до 5 лет по программе "Городок Хансена". Американский предприниматель Делл Лой Хансен хочет помочь украинцам, которые потеряли жилье из-за российского вторжения.